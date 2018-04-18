Глава государства: «Мы доводим до сведения мирового сообщества, что не только Карабах, но и современная Армения находятся на исторических землях Азербайджана»

2018-04-18 14:50 | www.apa.az | 4

«В урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта международные организации поддерживают справедливую позицию Азербайджана. Достаточно сказать, что за последние 15 лет ряд престижных организаций, согласившись с нашими предложениями в связи с конфликтом, принял важные резолюции. В этих резолюциях отмечено, что конфликт должен найти свое решение в рамках территориальной целостности нашей страны».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на церемонии инаугурации сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомнив о наличии правовой базы урегулирования конфликта, глава государства отметил, что за последние 15 лет Азербайджан разоблачил оккупационную политику Армении, благодаря усилиям нашей страны Армения была изолирована от многих региональных проектов: «Резолюции Совбеза ООН – основная правовая база для урегулирования этого конфликта, мы смогли в очередной раз доказать всему миру, что мы правы. Проводимые организациями армянского лобби антиазербайджанские кампании не смогли повлиять на международные решения. Мы смогли добиться политических и дипломатических успехов. Никто не признает и не признает самопровозглашенный в Нагорном Карабахе режим. Соседи и международные организации осудили проведенный там референдум. Кроме того, мы доводим до сведения мирового сообщества, что не только Карабах, но и современная Армения находятся на исторических землях Азербайджана. Этому есть доказательства. Мы подверглись нескольким депортациям, о чем должно быть проинформировано мировое сообщество.

Мы продолжим нашу нынешнюю политику и добьемся желаемого. Этот конфликт должен решаться исключительно в рамках территориальной целостности нашей страны, другого пути нет. Мы никогда не допустим создания второго армянского государства. Наша принципиальная позиция по урегулированию конфликта поддерживается азербайджанским народом. В ближайшие годы наша сила будет расти».

Ильхам Алиев отметил, что во многих случаях нормы международного права не работают, кто сильнее, тот и бывает прав: «Мы хорошо знаем это. Уже получил значение фактор силы. Это реальность и мы должны считаться с этой реальностью. Это еще раз показывает, что политика, проводимая нами в связи со строительством армии - единственно правильная политика».