В Азербайджане учитель изнасиловал школьную уборщицу

2018-04-18 14:53 | www.oxu.az | 6

В Джалилабадском районе учитель изнасиловал школьную уборщицу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в полной средней школе села Мугань.

В 2017 году учитель данной школы Б.А. (имя условное) принудил уборщицу этой школы А.З. к половой связи и заснял данный процесс на видео мобильного телефона.

Несколько дней назад учитель школы Б.А. вновь захотел вступить с уборщицей в интимную связь. Однако женщина запротестовала.

Тогда Б.А. начал шантажировать ее тем, что выложит снятое видео их связи в социальные сети. Женщина заявила, что не хочет вновь вступать с ним в интимную близость. После этого учитель распространил видеокадры среди жителей села.

Жители села обратились в связи с данным фактом в Джалилабадское районное отделение полиции. В отделении полиции ведется расследование.