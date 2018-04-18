В Турции от пищевого отравления пострадало свыше 160 детей

2018-04-18 13:54 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Некачественная пища в одном из лицеев турецкой провинции Кютахья стала причиной отравления 167 детей, пишут в среду турецкие СМИ.
Сообщается, что все пострадавшие учащиеся лицея были госпитализированы. Согласно данным СМИ среди госпитализированных также имеется трое учителей.
В настоящее время состояние детей оценивается как нормальное. О причинах массового отравления не сообщается.
По факту возбужденно уголовное дело ведется расследования.
Отметим, что 29 марта в районе Нилюфер провинции Бурса на северо-западе Турции, были госпитализированы 150 студентов, которые отравились некачественной пищей.