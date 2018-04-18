В Ереване полиция задержала 66 участников акции протеста (Обновлено)

2018-04-18 13:57 | www.trend.az | 7

Полиция задержала в среду 66 человек, которые блокировали улицы в столице Армении в ходе акций против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"В полицейские отделения в среду были доставлены 66 граждан", — сказал Джаноян.

Лидера акции протеста, депутат Никол Пашинян призвал полицию освободить его задержанных сторонников.

Он также призвал освободить двух задержанных по делу о проникновении в здание Общественного радио 14 апреля.

11:50 (GMT+4) Полиция проводит в центре Еревана задержания участников акции протеста, несогласных с избранием Сержа Саргсяна премьером Армении, передает РИА Новости.

Протестующие перекрывают улицы у площади Франции. Полиция утверждает, что намерена их разблокировать.

Утром участники акции подошли к резиденции премьера, но через некоторое время покинули эту территорию.