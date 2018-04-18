Ильхам Алиев: «Уровень жизни наших граждан в последующие годы будет расти»

2018-04-18 15:01 | www.apa.az | 7

«В последующие годы мы будем проводить очень серьезные реформы, и я уверен, что уровень жизни наших граждан будет расти».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии инаугурации.

По его словам, Азербайджан добился больших успехов в борьбе с бедностью: «Уровень бедности снизился с 50% до 5,4. Уровень безработицы в стране составляет 5%. Несмотря на то, что за последние 15 лет численность населения увеличилась на 1,5 млн человек, число рабочих мест выросло почти до этого уровня. Мы всегда оставляем в центре внимания вопрос создания рабочих мест. Необходимо проводить более гибкую политику для создания новых рабочих мест».

Президент отметил, что за последние 15 лет решению социальных вопросов было уделено особое внимание: «Зарплаты увеличились в 7 раз, пенсии увеличились более чем в 10 раз. Создается социальная инфраструктура. В целом, социальная политика всегда находится в центре внимания. Еще раз хочу сказать, что в моей будущей деятельности интересы, благополучие гражданина Азербайджана всегда будут в центре внимания».

Коснувшись вопроса о вынужденных переселенцах, глава государства сказал, что мы не будем забывать об их проблемах, и они всегда решаются успешно: «Для вынужденных переселенцев было построено примерно 100 поселков. 280 – 290 тысяч вынужденных переселенцев получили новое жилье. Усилия в этом направлении и впредь будут продолжены. Бытовые проблемы, проблемы занятости вынужденных переселенцев всегда находятся в центре внимания, и в будущем в этом направлении будут предприняты шаги».