Президент Ильхам Алиев: «Джоджуг Марджанлы стал символом нашего возрождения»

2018-04-18 15:02 | www.apa.az | 7

«В некоторых случаях нас критиковали за то, что мы столько денег тратим на строительство армии. Однако жизнь показала, что мы проводили правильную политику»

Как сообщает АПА, об этом сегодня сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе.

Глава государства сказал, что сегодня азербайджанская армия с точки зрения снабжения, оружия, техники, боевых возможностей входит в число самых мощных армий мира: «Что нужно для нашей армии, мы ее этим обеспечиваем. Покупается и будет покупаться самое современное оружие. Мощь нашей армии увидел и враг. Апрельские бои – наши славная история, наша большая победа. Азербайджанская армия освободила от оккупантов часть районов в Агдеринском, Физулинском и Джабраилском районах. Мы контролируем тысячи гектаров земли, и на эти земли возвращается жизнь. На этих землях развевается флаг Азербайджана, туда возвращаются люди. На этих землях построен новый поселок. Наша военная победа показывает мощь и непобедимый дух азербайджанского народа. Это показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией и освободит свои земли. Для достижения этого мы должны быть еще сильнее, и мы будем сильнее.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Джоджуг Марджанлы стал символом нашего возрождения: «Возвращение жизни в Джоджуг Марджанлы искренне радует каждого азербайджанца и вдохновляет его».