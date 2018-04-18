Лимузин Путина продадут с рук

2018-04-18 15:09 | www.oxu.az | 6

Автомобиль президента России Владимира Путина продается на портале «Авто.ру» за 8,5 миллиона рублей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, cиний бронированный лимузин Mercedes-Benz Pullman W220 S600 с кожаным салоном 2003 года выпуска находится в частной коллекции. Его пробег - 88 тысяч километров.

«Автомобиль специального назначения использовался в кремлевском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и не официальные встречи», - говорится в объявлении.

Автор предложения добавил, что автомобиль был произведен по специальному заказу.