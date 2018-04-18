Внешнеторговый оборот Таджикистана вырос на треть

2018-04-18 14:05 | www.trend.az | 6

Внешнеторговый оборот Таджикистана в первом квартале нынешнего года составил 1,33 миллиарда долларов, передают в среду узбекские СМИ.

Как сообщает Агентство по статистике при президенте Таджикистана, это на 258,5 миллиона долларов или 33,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным источника, в январе-марте текущего года республика экспортировала товары на сумму чуть более 243 миллионов долларов. Импорт товаров за этот период составил 790 миллионов долларов.