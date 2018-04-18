США рассказали о возрождении ИГ в Сирии

2018-04-18 15:05 | www.apa.az | 6

В Сирии выросла активность ячеек террористической организации «Исламское государство».

Как сообщает АПА со ссылкой на Washington Examiner , об этом заявил представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон.

«В некоторых областях к западу от реки Евфрат, которые контролируются сирийскими властями, отмечено возрождение, или даже возвращение ячеек Исламского государства», - сказал полковник.

По словам Диллона, ранее считалось, что 98 процентов территории Сирии освобождено от террористов. Однако в последнее время ситуация ухудшилась, и сейчас можно говорить о 90 процентах неподконтрольной ИГ территории страны.

Как пишет издание, ранее о такой цифре говорил генерал Джозеф Вотел глава командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп сообщал о почти полном разгроме группировки в Сирии и скором завершении военной кампании.

Трамп также заявлял о скором завершении выполнения всех задач по борьбе с «Исламским государством» в марте.

До этого Сирию от ИГ уже «освобождали» Россия и Иран. В декабре 2017 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов констатировал, что «на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует». Месяцем ранее о полном разгроме ИГ в Сирии и Ираке также говорил президент Ирана Хасан Рухани.