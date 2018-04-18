Ильхам Алиев: «Большинство стран мира поддерживает нас»

2018-04-18 15:09 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом сегодня на церемонии инаугурации сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев подчеркнул, что мировое сообщество с большой симпатией относится к Азербайджану: «Достигнутые результаты, принятые решения еще раз подтверждают это. Самым наглядным доказательством тому является избрание нашей страны членом Совета безопасности ООН при поддержке 155 государств. Это очень большое достижение для молодого государства. Большинство стран мира поддерживает нас».

По словам И.Алиева, за последние 15 лет Азербайджан смог установить более тесные связи с соседними странами, нынешние двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне: «У нас нет никаких проблем с соседними государствами. Все вопросы находят свое решение конструктивным образом, двустороннее сотрудничество создает условия для многостороннего сотрудничества. Это происходит по инициативе Азербайджана. По нашей инициативе был создан формат многостороннего сотрудничества с четырьмя соседними странами. Эти хорошие отношения оказывают свое положительное влияние на стабильность в регионе. Мы очень активны в рамках международных организаций, будем активно работать и впредь».