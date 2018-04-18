Президент: Наша политика по развитию демократии правильная

2018-04-18 15:12 | www.oxu.az | 6

За минувшие 15 лет демократическое развитие в Азербайджане происходило ускоренными темпами.

Как сообщает Oxu.Az, об этом на прошедшей 18 апреля церемонии инаугурации заявил президент Ильхам Алиев.

«В Азербайджане обеспечены все свободы, и считаю, что с точки зрения демократического развития эти 15 лет были очень успешными», - сказал глава государства.

Президент отметил, что, углубив политические реформы, Азербайджан обеспечил все свободы:

«В нашей стране обеспечены свобода слова, свобода печати, свобода собрания, свобода политической деятельности. Достаточно сказать лишь то, что сегодня 80% граждан Азербайджана являются пользователями интернета и в Азербайджане интернет свободен.

То есть, наша политика относительно демократического развития очень правильная и обеспечивает наши национальные интересы.

Мы делаем это не для того, чтобы понравиться кому-то, а для еще большего углубления политических реформ в Азербайджане, чтобы народ Азербайджана всегда был хозяином своей судьбы, так же, как сегодня народ Азербайджана является хозяином своей судьбы.

Выборы и их результаты подтверждают это в очередной раз».