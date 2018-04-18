Главы религиозных конфессий поздравили Ильхама Алиева

2018-04-18 15:18 | www.oxu.az | 6

Руководители религиозных конфессий Азербайджана поздравили Ильхама Алиева по случаю избрания на пост президента.

Как сообщает Oxu.az, в письме, подписанном председателем Управления мусульман Кавказа Шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде, архиепископом Бакинским и Азербайджанским Александром, главой Общины горских евреев Азербайджана Милихом Евдаевым, епископом римско-католической церкви в Азербайджане Владимиром Фекете и председателем албано-удинской христианской общины Азербайджана Робертом Мобили, говорится:

«От имени всех верующих Азербайджана поздравляем Вас с убедительной победой на выборах, просим у Всевышнего успехов в Вашей деятельности на благо азербайджанского народа и государства, а также в усилиях и действиях, представляющих важность в мировом масштабе.

Ваше превосходительство, Вы являетесь незаменимым лидером азербайджанского народа в ХХI веке.

На этих выборах наш народ еще раз продемонстрировал свою волю, проявил решимость в избрании политического лидера, защищающего на посту главы государства интересы народа, личности, завоевавшей высокий авторитет в мире.

Азербайджанский народ, верующие Азербайджана сказали свое слово на выборах, проголосовав за продолжение духовного пути.



Эти уважение и любовь Вы завоевали своей масштабной деятельностью, мышлением и глобальными усилиями.

Среди усилий, служащих общечеловеческим целям, особое место занимают объявление «Года мультикультурализма» и «Года исламской солидарности».

С гордостью можем сказать, что сегодняшние успехи, ведущая роль и активная позиция в процессе межкультурного, межцивилизационного и межрелигиозного диалогов исходят из Вашей политической воли и глобальных инициатив».

Главы религиозных конфессий подчеркнули, что защита на государственном уровне религиозных памятников - мечетей, христианских и еврейских храмов является показателем мудрой политики президента.