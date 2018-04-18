В Азербайджане в 2018 году заработает 15 агропарков (версия 2)

2018-04-18 14:26 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Азербайджане планируется ввод в эксплуатацию 15 агропарков, сообщил в среду на пресс-конференции исполнительный директор Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) Ширзад Абдуллаев.

"По трем агропаркам уже завершен первый этап работ. Кроме этого в 26 агропарках ведутся строительно-монтажные работы, а еще в 16 агропарках проводится планировка территории", - сказал Абдуллаев.

Глава НФПП отметил, что в целом работа по созданию в Азербайджане агропарков протекает высокими темпами.