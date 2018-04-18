Доходы Госнефтефонда Азербайджана в I квартале составили 4,4 млрд. манатов

2018-04-18 15:11 | www.apa.az | 6

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана в I квартале 2018 года составили 4 424,2 млн. манатов, расходы – 2 344,2 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГНФАР, доходы ГНФАР от реализации нефтегазовых контрактов составили 4 303,3 млн. манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа – 3 533,0 млн. манатов, бонусные выплаты - 765,2 млн. манатов, транзитные доходы - 5,1 млн. манатов. За отчетный период доходы ГНФАР от управления собственными средствами составили 120,9 млн. манатов. Внебюджетные доходы ГНФАР от курсовой разницы составили 779,9 млн. манатов.

В структуре расходов ГНФАР трансферты в госбюджет составили 2 299,0 млн. манатов. Расходы на меры по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 30,3 млн. манатов, финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 8,1 млн. манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетном периоде были израсходованы 0,5 млн. манатов. Также 1,4 млн. манатов были направлены на финансирование проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Расходы по управлению фондом составили 4,9 млн. манатов.

На 1 апреля 2018 года активы ГНФАР увеличились на 5,1% по сравнению с началом года (35 806,5 млн. долларов) и составили 37 631,7 млн. долларов.