Unicapital начал прием заказов по продаже облигаций ®

2018-04-18 15:13 | www.apa.az | 6

Инвестиционная компания Unicapital начала прием заказов по продаже облигаций METAK. Аукцион по распределению процентных, бездокументарных, именных, необеспеченных облигаций ООО "METAK" пройдет 19 апреля в Бакинской фондовой бирже. Сбор заказов согласно регламенту Бакинской фондовой биржи будет организован с 11:00 до 12:30. 100%-ми гарантами облигаций выступают Unibank и “METAK”. На основании проспекта эмиссии эмитента, облигации, предоставляемые на покупку в течение первых 180 дней (6 месяцев) обеспечиваются со стороны Unibank, начиная с 181-го до 273-го дня (6-9 месяцев) – 50% обеспечиваются Unibank, остальные 50% - со стороны “METAK”, и с 274-го до 365-го дня (9-12 месяцев) будут обеспечиваться со стороны METAK.

Андеррайтером по новой эмиссии облигаций ООО "METAK" выступит инвестиционная компания Unicapital. Вне зависимости от количества и объемов облигаций, Unicapital предлагает выгодную комиссию своим покупателям. Покупатель облигаций оплачивает всего лишь 5 AZN за комиссию и за денежный перевод. Отметим, что объем эмиссий составляет 3 000 000 манат, номинальная стоимость одной облигации – 1000 манат, где каждая облигация METAK в общем количестве 3 000 штук дают доходность в размере 12% годовых. Период оборота облигаций – 1 год, проценты оплачиваются ежемесячно.

В сравнении с другими корпоративными облигациями на рынке ценных бумаг в местной валюте, облигации METAK выше по своей доходности. Облигации можно приобрести посредством Инвестиционной компании Unicapital. Каждый может стать обладателем облигаций METAK.