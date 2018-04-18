Во Франции задержана азербайджанка

2018-04-18 15:21 | www.oxu.az | 6
Во Франции и Греции в ходе операции Caucase Normandie задержаны 34 члена грузинской объединенной преступной группировки.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Согласно информации, во Франции задержаны 15 членов транснациональной преступной группировки, из них 14 - граждане Грузии и один - гражданин Армении.
В Греции задержаны 23 гражданина Грузии. Все они занимались кражей в квартирах и магазинах, а также продажей похищенного.
Среди задержанных во Франции граждан Грузии есть и азербайджанка - 48-летняя Эльмира Мустафаева.
Расследование преступной группировки проводится по соответствующим статьям УК Франции и Греции.