Протесты в Армении дошли до Гюмри

2018-04-18 15:25 | www.oxu.az | 5

Между полицией города Гюмри и митингующими против избрания премьером экс-президента Армении Сержа Саргсяна произошли столкновения.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на телекомпанию GALA.

Согласно информации, протестующие попытались перекрыть центральные улицы города, однако полиция пресекла эти действия.

Акции также прошли у здания администрации Ширакской области и у одного из средне-профессиональных учебных заведений.

Протестующие потребовали открыть двери учебного заведения, чтобы учащиеся смогли присоединиться к митингу. После небольшой стычки с полицией двери учебного заведения были открыты.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.