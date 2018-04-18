Оборот Узбекской товарно-сырьевой биржи в 2018 году значительно вырос

2018-04-18 14:28 | www.trend.az | 4

По итогам I квартала 2018 года в АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» заключено сделок на 5,87 триллиона сумов, что на 78 процентов превышает показатель за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщают в среду узбекские СМИ.

В частности, объем биржевых сделок увеличился в два раза и составил 5,5 триллиона сумов.

На платформе биржевой торговли отмечен рост в натуральном выражении по таким товарам, как минеральные удобрения– в 11 раз, дизельное топливо – в 10 раз, прокат черных металлов – в 5 раз, полипропилен – на 24 процента и полиэтилен – на 7 процентов. В структуре реализованных товаров значительную часть рынка заняли химическая и нефтехимическая продукция – 21 процент, строительные материалы – 18 процентов, черный и цветной металл – 15 процентов.

За I квартал 2018 года успешно прошли процедуру листинга с последующим открытием стандартного биржевого контракта заявления по свыше 2,5 тысячи товарным позициям. На валютной торговой площадке были открыты 63 экспортные позиции, такие как полиэтилен, хлопковое волокно, экстракт солодкового корня и сушенные корни солодки, смеси бетонные, цветные металлы, сжиженный газ и петролатум.

Благодаря увеличению объемов и расширению номенклатуры реализуемых биржевых товаров, а также созданию благоприятных условий на бирже зарегистрировано свыше 24 тысяч новых клиентов, что почти 9 раз больше чем в I квартале прошлого года. Предприятия-продавцы получили дополнительный доход за счет формирования на биржевых торгах реальных рыночных цен в размере 918 миллиардов сумов.

Рост оборота электронных торгов также обеспечен за счет активного участия бизнеса в биржевых и аукционных торгах. Так, общий объем сделок, заключенных с участием субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства достиг 2,9 триллиона сумов, что на 31 процент больше чем за I квартал 2017 года. При этом предприниматели приобрели через биржу товарные ресурсы на 2,4 триллиона сумов и реализовали собственную продукцию на 510 миллиардов сумов.