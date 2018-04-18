Президент Азербайджана: «Борьба с коррупцией и взяточничеством и впредь будет продолжаться»

2018-04-18 15:26 | www.apa.az | 8

«Положительная демографическая динамика в Азербайджане требует, чтобы процесс создания рабочих мест шел постоянно».

Как сообщает АПА, об этом президент Ильхам Алиев сказал на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе.

По словам главы государства, нужно учитывать то, что в настоящее время в мире и Азербайджане применяются новые технологии, и в некоторых случаях эти технологии заменяют человеческий труд: «Создание новых технологических предприятий является частью наших планов. Мы должны разработать более гибкую и эффективную политику по созданию новых рабочих мест».

Президент отметил, что в последние годы Азербайджан превратился в экспортера интеллектуальной продукции: «Asan Xidmət» теперь применяется в других странах, изучается наш опыт. Это была революция в сфере общественных услуг. Это социальный проект, потому что он служит людям. На сегодняшний день функционируют 13 центров «Asan Xidmət», к концу года их число достигнет 15, а к концу следующего года – 20. До сих пор в центрах «Asan Xidmət» было рассмотрено до 20 миллионов обращений. Коэффицент одобрения услуг в центрах «Asan Xidmət» составляет около 100%. Это еще раз демонстрирует наши намерения, политику.

Ведется, и впредь будет вестись борьба с коррупцией и взяточничеством. Принимаются административные, карательные меры и дающие наибольший эффект институциональные меры системного характера. Среди них особое место занимает «Asan Xidmət». Граждане Азербайджана видят, что мы постепенно расширяем функции этой организации».