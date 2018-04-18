Президент: Джоджуг Марджанлы стал символом нашего возрождения

2018-04-18 15:38 | www.oxu.az | 7

Сегодня азербайджанская армия с точки зрения снабжения, оружия, техники, боевых возможностей входит в число самых мощных армий мира.

Как сообщает Oxu.Az, об этом сегодня сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе.

«В некоторых случаях нас критиковали за то, что мы столько денег тратим на строительство армии. Однако жизнь показала, что мы проводили правильную политику», - подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев добавил, что государство обеспечивает армию всем необходимым.

«Покупается и будет покупаться самое современное оружие. Мощь нашей армии увидел и враг.

Апрельские бои – наши славная история, наша большая победа. Азербайджанская армия освободила от оккупантов часть районов в Агдеринском, Физулинском и Джабраилском районах.

Мы контролируем тысячи гектаров земли, и на эти земли возвращается жизнь. На этих землях развевается флаг Азербайджана, туда возвращаются люди.

На этих землях построен новый поселок. Наша военная победа показывает мощь и непобедимый дух азербайджанского народа. Это показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией и освободит свои земли. Для достижения этого мы должны быть еще сильнее, и мы будем сильнее».

Президент Ильхам Алиев отметил, что Джоджуг Марджанлы стал символом нашего возрождения: «Возвращение жизни в Джоджуг Марджанлы искренне радует каждого азербайджанца и вдохновляет его».