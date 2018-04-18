В Гюмри произошли столкновения между противниками Саргсяна и полицией

2018-04-18 14:35 | www.trend.az | 6

Столкновения между полицией и митингующими против избрания премьером экс-президента Армении Сержа Саргсяна произошли в городе Гюмри, сообщает РИА Новости со ссылкой на армяснкие СМИ.

По данным СМИ, протестующие попытались перекрыть центральные улицы города, однако полиция пресекла эти действия. Акции также прошли у здания администрации Ширакской области, а также у одного из средне-профессиональных учебных заведений. Протестующие потребовали открыть двери учебного заведения, чтобы учащиеся смогли присоединиться к митингу. После небольшой стычки с полицией двери учебного заведения были открыты.