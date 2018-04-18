Глава государства: «В этом году в эксплуатацию будут сданы «Шахдениз-2», Южно-кавказский трубопровод и TANAP»

2018-04-18 15:34 | www.apa.az | 7

«В эти годы мы уделяли большое внимание новым технологиям. У нас сейчас есть два спутника, планируется запуск на орбиту третьего спутника».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сегодня на церемонии инаугурации сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент отметил, что основную часть экономики Азербайджана составляет нефтегазовый сектор: «В настоящее время мы занимаемся реализацией проекта Южного газового коридора. Инвестиции в «Южный газовый коридор» составляют 40 миллиардов долларов. Большая часть этих средств вкладывается иностранными партнерами и банками. Привлечь эти средства в страну было не просто, поскольку этот период совпал с экономическим кризисом в мире. Мы сумели добиться этого, конечно, дипломатическими, политическими и экономическими путями. В рамках проекта Южного газового коридора в этом году в эксплуатацию будут сданы «Шахдениз-2», Южно-кавказский трубопровод и TANAP».

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан уже изменил энергетическую карту Европы и Евразии: «В последующие годы Азербайджан будет функционировать как страна, поставляющая на мировые рынки важные энергетические ресурсы. Это, конечно же, даст нам дополнительные доходы, которые мы направим на будущее развитие нашей страны».