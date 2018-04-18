Президент: «Только страны с сильной экономикой могут проводить независимую политику»

2018-04-18 15:37 | www.apa.az | 7

«Только страны с сильной экономикой могут проводить независимую политику».



Как сообщает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе.





Глава государства отметил, что если ты зависишь от кого-то, либо от кредита, либо от другого государства, то ты никогда не в состоянии будешь проводить независимую политику:



«Поэтому мы старались добиться экономической независимости и достигли этого. Теперь мы не нуждаемся ни в каком кредите. Мы сами предоставляем кредиты. Наш государственный долг составляет около 20 процентов валового внутреннего продукта. Я поставил перед собой задачу – еще больше снизить наш государственный долг».

Президент отметил, что азербайджанская экономика в течение последних 15 лет выросла в 3,2 раза, и нефтяной фактор в этом показателе занимает особое место: «Ненефтяной экспорт увеличился более чем в 4 раза. Объем промышленного производства увеличился в 2,6, валютных резервов в 24 раза, и сегодня эта цифра составляет 44 млрд долларов. В страну вложено инвестиций на сумму более 230 млрд долларов. В стране прекрасный инвестиционный климат. Иностранные и местные инвесторы будут и дальше вкладывать инвестиции».

Президент Ильхам Алиев напомнил, что Давосский экономический форум удостоил Азербайджан 35 места за конкурентоспособность: «Мы находимся на 3 месте по экономическому индексу среди развивающихся стран. Это говорит о том, что достигнутые в экономической сфере успехи являются историческим достижением. Сегодня экономика Азербайджана развивается. Даже из мировых кризисов мы смогли выйти с наименьшими потерями. Экономическая, финансовая стабильность оказывают положительное влияние как на инвестиционный климат, так и на бизнес-среду. В ближайшее время будут сделаны серьезные шаги для развития бизнес-среды, углубятся экономические реформы. Необходимо обеспечить полную прозрачность в экономике, нужно положить конец негативным моментам. В нашей стране обеспечено развитие ненефтяного сектора. В будущие годы мы должны приложить усилия для устойчивого развития экономики и снизить зависимость от нефтегазового фактора».