Фонд Рамсфельда провел мероприятие в посольстве Азербайджана

2018-04-18 15:45 | www.oxu.az | 7

В рамках программы влиятельного Фонда Дональда Рамсфельда (Rumsfeld Foundation), охватывающей Центральную Азию, Южный Кавказ, Афганистан и Монголию, в посольстве Азербайджанской Республики в США было организовано мероприятие с участием представителей вышеуказанных государств.

Как передает Oxu.аz, в мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, а также официальные лица Администрации США, сотрудники аналитических центров Вашингтона, директор офиса Государственного департамента по Кавказу и региональным конфликтам Алисия Алисон, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер, посол США в Азербайджане Роберт Секута, исполнительный директор Фонда Рамсфелда Сара Тонучи и другие.

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов поприветствовал гостей и рассказал им об Азербайджане.

Выступивший от имени участников программы Фонда Рамсфельда представитель Азербайджана Сархан Гашымов выразил благодарность Фонду Рамсфельда и посольству Азербайджана, отметив важность регионального сотрудничества.