ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда по "делу Скрипалей"

2018-04-18 15:04 | www.trend.az | 7

Ни исследования ОЗХО, ни лабораторные исследования, проведенные британской военной лабораторией в Портон-Дауне, не установили страну происхождения яда, использованного в Солсбери, а также лабораторию, которая могла его произвести, заявил представитель Великобритании в ОЗХО Петер Уилсон, сообщает РИА Новости.

По его словам, пробы, сделанные Великобританией, а также пробы, сделанные лабораториями по заказу ОЗХО, установили использование боевого отравляющего вещества типа "Новичок". Две уполномоченные ОЗХО лаборатории брали пробы из окружающей среды в Солсбери, еще две лаборатории брали биомедицинские пробы, все четыре пробы показали наличие токсичных химикатов типа "Новичок".

"Конечно, в то время как идентификация использованного нервно-паралитического вещества — это неотъемлемая часть технических доказательств в нашем расследовании, ни DSTL (Научная лаборатория обороны и технологий британского правительства в Портон-Дауне), ни отчет ОЗХО не определяет страну или лабораторию происхождения вещества, использованного в этой атаке", — заявил Уилсон в среду, выступая в штаб-квартире организации в Гааге, текст его выступления оказался в распоряжении РИА Новости.