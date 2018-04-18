Президент: «Азербайджан превратился из страны, импортирующей электроэнергию, в страну, экспортирующую ее»

2018-04-18 15:48 | www.apa.az | 7

«За последние 15 лет в Азербайджане построено более 30 электростанций. Азербайджан превратился из страны, импортирующей электроэнергию, в страну, экспортирующую ее».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сегодня на церемонии инаугурации сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент отметил, что газификация в Азербайджане к концу этого года достигнет 95%. «Если считать с начала 2004 года, то до конца этого года в нашей стране будет обеспечена прокладка 15 тысяч километров новых дорог. Этот процесс будет продолжаться и в последующие годы. По мере возможностей мы реконструируем все сельские дороги. В 2004 году в Баку были очень серьезные проблемы с водоснабжением, в то время лишь 29% жителей Баку обеспечивались чистой питьевой водой. Сегодня эта цифра достигла 81%. В 2004 году около 20% населения страны были обеспечены питьевой водой, в настоящее время эта цифра достигла 67%».