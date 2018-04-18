Вооруженные подразделения армян ранили азербайджанца

2018-04-18 15:52 | www.apa.az | 7

Оккупировавшие азербайджанскую территорию ВС Армении сегодня подвергли обстрелу село Гиямеддин Агджабединского района.

Как сообщает карабахское бюро АПА, житель села Юхары Гиямеддин Гаджиев Рагим Азер оглу (1991 г.р.), получил огнестрельное ранение, находясь в поле.

Р.Гаджиева поместили в госпиталь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В Минобороны этот факт подтвердили АПА, подчеркнув, что в последние дни на фоне событий, происходящих в Армении, число провокаций со стороны врага на линии соприкосновения возросло. Армяне обстреливают в том числе гражданские объекты и мирных граждан.