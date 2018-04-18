Облако в виде цунами напугало американцев - ВИДЕО

2018-04-18 15:53 | www.oxu.az | 6

Пресноводное озеро Мичиган, являющееся единственным озером, располагающимся полностью на территории США, приковало на днях внимание специалистов и простых обывателей.

Как сообщает Oxu.Az, над водоемом образовалось необычное огромное облако, напоминавшее с виду цунами. Тем не менее, это было еще не все.

Одновременно с этим в озере стал стремительно подниматься уровень воды. Всего за 42 минуты вода поднялась более чем на 35 сантиметров. Последний раз столь высокий показатель наблюдался здесь 10 ноября 1975 года, когда в другом Великом озере, Верхнем, затонуло грузовое судно «Эдмунд Фицджеральд».

Впрочем, тогда речь шла о крупной аварии. Однако что заставило уровень воды в озере Мичиган мгновенно подняться в прошлую пятницу? Откуда взялось странное, похожее на волну облако? Связаны ли эти два явления как-то между собой?

Специалисты в области сверхъестественных аномалий пытаются определить это в настоящий момент.

Предположений много, но они все основываются только на догадках, например, что эту аномалию могло породить климатическое оружие русских (впрочем, США также обладают им, считают сторонники мирового заговора, причем это «оружие» настолько еще несовершенно, что последствия его применения могут быть самыми непредсказуемыми).

Али Мамедов

