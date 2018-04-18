Президент Ильхам Алиев: Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа (версия 2)

2018-04-18 15:11 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа. Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

«Уважаемые дамы и господа! В первую очередь хочу еще раз выразить глубокую признательность родному азербайджанскому народу за высокое доверие, оказанное мне на этих выборах. Я всегда ощущал, ощущаю поддержку азербайджанского народа. Эта поддержка придает мне силы. Я опираюсь на эту поддержку, и еще раз хочу заверить народ, что и впредь буду достойно служить народу, Родине. Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа. Азербайджанский народ высоко оценил проделанную работу, проголосовал за осуществленные работы, проголосовал за развитие, прогресс, безопасность, дальнейшее развитие», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что выборы были справедливыми и прозрачными.

"Опросы, проведенные местными и международными организациями до выборов, “exit-poll”, проведенные в день выборов вновь международными и местными организациями, совпадают с официальными результатами выборов. Это еще раз показывает, что выборы отражают волю нашего народа, его мнение. Обращаясь к народу в преддверии президентских выборов 2003 года, я сказал, что если народ окажет мне доверие, я останусь привержен политике великого лидера Гейдара Алиева, продолжу эту политику. Я горжусь тем, что народ мне поверил, поддержал меня,и я в свою очередь выполнил обещанное", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что за последние 15 лет в Азербайджане было обеспечено всестороннее развитие.

«Главное условие этого состоит в том, что мы идем по пути великого лидера. Оставленный им путь - единственно верный путь. Наглядным доказательством тому является история независимости Азербайджана. Идя по этому пути за последние 15 лет, мы достигли больших успехов. Азербайджанский народ живет в условиях безопасности, стабильности», - подчеркнул глава государства.

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