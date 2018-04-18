Делегация «Узтекстильпром» посетила текстильные объекты в Турции

2018-04-18 15:13 | www.trend.az | 6

9-11 апреля 2018 года делегация ассоциации «Узтекстильпром» посетила города Кахраманмараш и Стамбул (Турция). Об этом в среду сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Узтекстильпром».

В рамках визита обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Турцией в текстильной отрасли.

Члены узбекской делегации посетили производственные площадки ведущих текстильных предприятий «Temsan», «Kipas Holding», «Balsuyu Mensucat», «Nartex tekstil» и ознакомились с производственными предприятиями г. Кахрамонмараш который является текстильным центром Турции.

Кроме того, проведены переговоры с рядом текстильных компаний Турции, в ходе которых представители узбекской делегации проинформировали присутствующих о социально-экономическом развитии Республики Узбекистан, проводимых реформах в стране, а также гарантиях, льготах и преференциях для иностранных инвестиций и мерах правительства страны по улучшению инвестиционного климата, в том числе в текстильной отрасли.

По итогам состоявшегося визита между Ассоциацией «Узтекстильпром» и турецкими компаниями достигнуты предварительные договоренности о подписании более 5 Меморандумов на общую сумму около 90,0 миллионов долларов.