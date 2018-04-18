Президент Азербайджана: «Только будучи независимыми мы могли добиться таких больших успехов»

2018-04-18 15:59 | www.apa.az | 8

«Если в 2004 году Азербайджан посетил миллион иностранцев, то в этом году их число достигнет 3 миллионов».

Как сообщает АПА, сегодня об этом сказал президент Ильхам Алиев на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе.

Глава государства отметил, что мы смогли представить миру нашу страну: «Проведение международных мероприятий, Европейских игр, Игр Исламской Солидарности, Формулы-1, политических и гуманитарных мероприятий представили Азербайджан всему миру. Параллельно с этим, гостеприимство нашего народа, благоприятный климат, безопасность, прекрасная инфраструктура, исторические памятники превращают Азербайджан в быстро развивающийся крупный туристический центр. Конечно, это приносит валюту в нашу страну, еще больше укрепляет ее, создаются и будут созданы тысячи рабочих мест в этой сфере».

Президент Ильхам Алиев заявил, что мы можем гордиться большими спортивными достижениями: «Наши спортсмены за последние 15 лет одержали большие победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Мы заняли 2 место на Европейских играх, на Играх исламской солидарности заняли 1 место среди всех мусульманских стран. Мы находимся на 14 месте по числу медалей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Это исторические победы».

Глава государства сказал, что единство народа и власти делает все эти успехи возможными: «В какую сферу бы мы не посмотрели, везде видим результат и успех. Почему? Потому что наша политика поддерживается со стороны народа. Еще раз возвращаюсь к началу своего выступления, единство народа и власти делает все эти успехи возможными. Мы очень серьезно занимались региональным развитием. Были приняты три программы регионального развития. Третья в этом году заканчивается. Изменился облик регионов, города стали красивее и благоустроеннее. Баку превратился в один из самых красивых городов мира. Город Баку – наша гордость. За последние 15 лет мы достигли достаточных результатов, есть достижения. Однако мы не удовлетворяемся достигнутыми достижениями. Мы должны смотреть на будущее, и мы туда смотрим. У нас на ближайшие годы имеются очень четкие представления о будущем, планы и программы. Мы продолжим наши усилия в областях, о которых я упоминал, и мы превратим Азербайджан в еще более мощную страну. У нас в каждой области есть конкретные программы и планы. У нас есть конкретные программы, как по международным вопросам, так и по вопросам укрепления нашего региона, углубления политических и экономических реформ, социальной политики и строительства армии. У нас сильная политическая воля, большие финансовые ресурсы. Мы создали эти финансовые ресурсы своими руками, и сейчас живем за собственный счет. Есть единство между народом и властью. Потому я уверен, что весь азербайджанский народ и все мы с оптимизмом смотрим в будущее. Наша общая идея заключается в том, чтобы страна крепла еще больше, превратилась в более мощное государство, азербайджанские граждане жили еще лучше».



Президент Ильхам Алиев отметил, что эти успехи стали возможными в период независимости: «Азербайджанский народ видит, в чем заключаются преимущества независимости. Наша судьба - в наших руках, и мы являемся хозяева своей судьбы. Мы смогли добиться таких больших успехов только в период независимости. Сегодня независимость является для нас самым большим богатством, изобилием, счастьем. Мы и впредь будем идти по пути независимости и побед».