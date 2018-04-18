Ильхам Алиев: «Азербайджан превращается в один из транспортных центров Евразии»

2018-04-18 16:03 | www.apa.az | 7

«В транспортную инфраструктуру вложены крупные средства».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сегодня на церемонии инаугурации сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы построили 7 аэропортов, шесть из них обладают международным статусом. Сейчас строится самый большой торговый порт в Каспийском море. Обновляется железнодорожная инфраструктура. Азербайджан обладает самым большим флотом в Каспийском море. Строительство судостроительного завода свидетельствует о том, что уже у нас нет необходимости закупать суда из-за рубежа».

Президент отметил, что Азербайджан создал региональную транспортную инфраструктуру в сотрудничестве с соседними странами. «Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в октябре прошлого года является нашим очередным историческим достижением. Мы вместе с нашими соседями запустили эту историческую дорогу, и поток грузоперевозок через Азербайджан растет изо дня в день. Параллельно мы сейчас работаем над созданием транспортного коридора Север-Юг, и уже завершили все работы на территории Азербайджана. Сейчас мы в целом занимаемся созданием транспортного коридора Север-Юг. Уверен, что недостающая часть этой дороги будет построена и введена в эксплуатацию в ближайшем будущем в сотрудничестве с соседними странами. Азербайджан, не имеющий выхода к открытому морю, превращается в один из транспортных центров Евразии. Это итоги реальной деятельности», - сказал глава государства.