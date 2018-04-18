В Баку пройдет грандиозный творческий вечер Айгюн Самедзаде "Азербайджан"

2018-04-18 15:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Зеленом театре 9 июня в 20.00 пройдет грандиозный творческий вечер члена Союза композиторов Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Айгюн Самедзаде под названием "Азербайджан", сообщает Trend Life.

Концерт посвящен 100-летию образования первой на Востоке демократической республики – Азербайджанской Демократической Республики.

В праздничном вечере известные исполнители, музыканты и танцевальные коллективы выступят в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста Теймура Гёйчаева.

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