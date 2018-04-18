Узбекистан и Таджикистан планируют впервые провести военные учения

2018-04-18 15:19 | www.trend.az | 7

Узбекистан и Таджикистан проведут совместные военные учения до конца текущего года, пишет в среду Sputnik Узбекистан со ссылкой на Sputnik Таджикистан.

По словам источника в силовом блоке правительства Таджикистана, такие учения пройдут впервые. В настоящее время представители оборонных ведомств двух государств изучают вопрос о сроках их проведения, количестве солдат и офицеров, боевой техники, которые будут в них задействованы.

Отработка боевых заданий может быть проведена на территории нескольких полигонов, расположенных на территории Узбекистана и Таджикистана.