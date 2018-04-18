Президент: «Азербайджан всегда держит в центре внимания вопрос укрепления солидарности молодежи исламских стран»

2018-04-18 16:22 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемые участники конференции! Сердечно приветствую всех участников IV конференции министров молодежи и спорта стран-членов Организации исламского сотрудничества, желаю каждому из вас успехов в вашей работе и мира. С первых лет восстановления своей государственной независимости Азербайджанская Республика как член Организации исламского сотрудничества придает особое значение участию в деятельности этой структуры и рассматривает это в качестве одного из основных направлений курса внешней политики. Постоянная поддержка странами-членами ОИС справедливой позиции Азербайджана всегда приветствуется в нашей стране. За прошедший период, в частности в последние годы, наша республика, экономическая мощь и политическая репутация которой неуклонно растет, стала местом проведения важных престижных международных мероприятий на высоком уровне».

В письме главы государства говорится, что Азербайджан всегда держит в центре внимания вопрос укрепления солидарности молодежи исламских стран. Президент отмечает, что наша страна считает сотрудничество в сфере спорта одним из важных факторов солидарности между народами, в этом направлении были предприняты важные шаги: «Уверен, что на этой конференции будут проведены обсуждения о еще большем укреплении сотрудничества государств-членов Организации исламского сотрудничества в области молодежи и спорта, будут определены новые пути развития наших взаимоотношений».