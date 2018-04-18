Cтали известны доходы Нефтефонда

2018-04-18 16:30 | www.oxu.az | 7

За январь-март этого года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) составили 4 424,2 млн манатов, бюджетные расходы - 2 344,2 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Фонд, в первом квартале доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 4 303,3 млн манатов, в том числе, от продажи прибыльной нефти и газа - 3 533 млн манатов, бонусные выплаты - 765,2 млн манатов, транзитные доходы – 5,1 млн манатов. SOFAZ заработал на управлении средствами 120,9 млн манатов.

Внебюджетный доход фонда за счет изменения курса валют составил 779,9 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2018 год составил 2 299 млн манатов.

На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 30,3 млн манатов, проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 8,1 млн манатов, проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – 1,4 млн манатов, «Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы» - 0,5 млн манатов.

Связанные с управлением расходы Госнефтефонда составили 4,9 млн манатов.

Активы SOFAZ выросли по сравнению с началом года на 5,1% и на 1 апреля составили 37 631,7 млн долларов.

Активы увеличились за счет роста бюджетных доходов, в том числе доходов от управления средствами, и изменения курса валют, входящих в инвестиционный портфель фонда.

Л.А.

