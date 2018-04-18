Концентрация пыли в воздухе превысила норму – ОБНОВЛЕНО

2018-04-18 16:34 | www.oxu.az | 7

В связи с пыльным туманом в Баку и на Абшеронском полуострове Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов перешел на усиленный режим работы и проводит наблюдения.

Как передает Oxu.Az, согласно сведениям, полученным с автоматических стационарных станций, измеряющих качество воздуха, по состоянию на 15:00 18 апреля 2018 года уровень пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превышает санитарную норму на 10 процентов.

12:21

По результатам мониторинга, проведенного специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов, 18-19 апреля количество пыли в воздухе на территории республики превысит санитарную норму.



Об этом Oxu.Az сказали в Национальном департаменте мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов.

Это связано с тем, что со второй половины дня 18 апреля пыльный туман проникнет на территорию страны с атмосферными потоками и юго-западным ветром с Аравийского полуострова.



Специалисты Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов перешли на усиленный режим работы и каждые три часа ведут наблюдение в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом.