Эксперт: «Полонезы» - новый кошмарный сон для Армении

2018-04-18 16:40 | www.oxu.az | 7

Между Азербайджаном и Белоруссией имеются очень тесные связи как в экономической, так и в военной сфере.

Об этом Oxu.Az сказал полковник-лейтенант запаса, военный эксперт Узеир Джафаров, комментируя информацию российских СМИ о том, что белорусские ракетные системы «Полонез» поступят в Азербайджан уже в 2018 году.

Он отметил, что правительство Белоруссии впервые поставит данные системы реактивного залпового огня именно Азербайджану, что говорит об еще большем усилении военной мощи Азербайджана в регионе:

«Азербайджан станет первой страной, закупившей у Белоруссии ракетные системы «Полонез»», - подчеркнул эксперт.

Краткая информация об этих ракетных системах: Система «Полонез» способна поражать цели с высокой точностью на расстоянии от 50 до 200 километров. Оружие впервые было продемонстрировано на военном параде в столице Белоруссии, Минске.

Эта ракетная система, предназначенная для уничтожения как открытых, так и скрытых целей, бронированной и небронированной техники, а также авиации, с легкостью способна уничтожить систему обороны врага.

Кроме того, для перевозки ракет «Полонез» имеется восемь контейнеров квадратной формы. Также эта система способна одновременно выпускать по две ракеты, каждая из которых состоит из 72 реактивных снарядов.

Ракетные комплексы «Полонез» созданы для замены ракет «Ураган» (220 мм) и «Смерч» (300 мм) в белорусской армии. По информации, данный комплекс был создан при поддержке Китая.

Дальность полета ракеты составляет 280 км. Ракета калибром 300 мм имеет боевую часть массой 480 кг. Данная ракетная система до этого тестировалась в КНР.

Сравнив «Полонез» с другими ракетными системами, закупаемыми Азербайджаном до сих пор, военный эксперт подчеркнул, что «Полонез» превосходит их по нескольким параметрам:

««Полонез» представляет собой большую угрозу для Армении. Размещение данных систем в Карабахе и Нахчыване лишит противника всех надежд.

Как известно, Азербайджан также закупил российские системы реактивного залпового огня «Смерч». «Полонез» похож на «Смерч» по ряду параметров. Просто он несколько слабее при открытии огня.

Однако «Полонез» превосходит «Смерч» по времени приведения в боевое положение. Если «Смерч» можно привести в готовность за 20 минут, то «Полонезу» на это потребуется 10 минут».

Отметим, что по информации российского издания «Коммерсантъ», в 2018 году Белоруссия планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку десяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез».

Утверждается, что в 2017 году министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил с официальным визитом Минск, ознакомившись в том числе и с возможностями белорусского ОПК.

По информации издания, такой контракт будет негативно воспринят в Армении.

Эльвин Пашазаде

