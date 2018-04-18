Кыргызстан может внести изменения в администрирование импорта из стран ЕАЭС

2018-04-18 15:47 | www.trend.az | 6

Председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Кыргызстана Октябрь Абдыкаимов в ходе встречи с предпринимателями – членами бизнес ассоциации ЖИА рассказал о намеченных мерах по оптимизации механизма администрирования импорта из стран ЕАЭС, передает ИА Knews.

Ряд предпринимателей предложили пересмотреть существующий механизм выдачи справок о налоговой регистрации в целях импорта из стран ЕАЭС, так как действующая система, по их мнению, создает неудобства и оборачивается дополнительными расходами для импортеров.

Глава Налоговой службы подчеркнул необходимость действующего правила по предоставлению справки о налоговой регистрации и сопроводительного накладного при ввозе товара из стран ЕАЭС и рассказал о намечаемых мерах по совершенствованию и оптимизации существующего механизма.

В частности, ГНС предлагает увеличить срок действия справки о налоговой регистрации с одного месяца до полугода.

«Тем самым импортеры могут осуществлять ввоз товаров из стран ЕАЭС, получив такую справку один раз, которая будет действительна в течение 6 месяцев», – отметил руководитель фискального органа.