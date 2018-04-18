Сотрудники ООН попали под обстрел в Думе

2018-04-18 15:49 | www.trend.az | 6

Сотрудники группы по обеспечению безопасности ООН в Сирии попали под обстрел в Думе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу ОЗХО, передает РИА Новости.

"Глава ОЗХО заявил, что группа ООН по обеспечению безопасности попала под обстрел в сирийской Думе", — сообщил телеканал в Twitter.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники ранее сообщило, что эксперты миссии ОЗХО пока не могут выехать на место предполагаемого инцидента в сирийской Думе для проведения работ из-за сообщений о перестрелке в городе, которая произошла во вторник.