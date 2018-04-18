Вблизи турецко-сирийской границы замечен НЛО - ВИДЕО

2018-04-18 17:00 | www.oxu.az | 5

Турецкие уфологи из популярного у себя на родине сообщества «Ufo Türkiye» опубликовали видеозапись, которая быстро распространилась по многим ресурсам Всемирной паутины.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, нашумевший ролик, собравший на различных сайтах миллионы просмотров, демонстрирует огромный темный диск в небе.

Неопознанный летающий объект медленно двигается над землей, изредка скрываясь за облаками, а потому свидетелями этого удивительного явления стали множество людей.

Скептики, конечно же, задаются вполне закономерным вопросом: а что, если это был обычный дирижабль? Их догадка, тем не менее, неверна.

НЛО появился над городом Газиантепом 16 апреля нынешнего года. Уфологи специально обратились к сотрудникам местной воздушной службы с целью определить, запрашивал ли кто-либо у них в тот день разрешение на полет дирижабля. Оказалось, что нет.

Согласно турецким законам, любое невоенное летательное судно обязано докладывать о своих намерениях бороздить воздушное пространство над тем или иным городом.

Впрочем, пилоты инопланетного корабля вряд ли стали бы спрашивать подобного разрешения у турецких властей. А военные Турции, кстати, их ПВО только в этом случае могли проявить «терпимость» к чужаку, тем более что появился он на юге Турции, недалеко от границы с Сирией и по идее мог вполне быть вражеским летательным аппаратом, скажем, разведывательным беспилотником. Однако турецкие военные отчего-то его «не заметили»…

Али Мамедов

