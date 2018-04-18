Азербайджан планирует экспорт яиц в Россию и Иран

2018-04-18 15:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует приступить к экспорту племенных яиц в Россию и Иран, сказал в среду на пресс-конференции исполнительный директор Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) Ширзад Абдуллаев.

По словам главы НФПП, если раньше Азербайджан не мог полностью обеспечить себя данной продукцией, то сегодня производимой в стране продукции хватает не только на обеспечение внутреннего спроса, но и для экспорта. Глава НФПП также отметил, что фонд уделяет большое внимание созданию современных птицеферм.

"С начала своей деятельности НФПП выделил льготные кредиты на сумму 138,4 миллиона манатов, для создания 40 птицеферм, общей стоимостью 283,2 миллиона манатов", - сказал Абдуллаев.

НФПП был создан в 1992 году.