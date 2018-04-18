В Азербайджане с визитом находится гендиректор МАГАТЭ

2018-04-18 17:07 | www.apa.az | 5

Президент Ильхам Алиев 18 апреля принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано.

Как сообщает АПА, Юкия Амано поздравил главу государства с победой на президентских выборах, и отметил, что встреча с ним в день инаугурации является знаменательным событием.

Сказав, что Азербайджан является важным партнером для МАГАТЭ, Ю.Амато отметил, что сотрудничество с нашей страной находится на высоком уровне, ведется совместная работа над рядом важных проектов.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за поздравления и подчеркнул важность визита Ю.Амано.

Глава государства выразил удовлетворение наличием хороших партнерских связей между Азербайджаном и МАГАТЭ и работой над рядом совместных проектов.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на развитие в будущем связей между нашей страной и Международным агентством по атомной энергии.