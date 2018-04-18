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TANAP будет сдан в эксплуатацию в этом году

2018-04-18 17:02 | www.oxu.az | 6

Нефтегазовый сектор составляет основную часть экономики Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

«В настоящее время мы заняты реализацией проекта Южного газового коридора. Инвестиции в «Южный газовый коридор» составляют 40 миллиардов долларов. Большая часть этих средств вкладывается иностранными партнерами и банками. Привлечь эти средства в страну было непросто, поскольку этот период совпал с экономическим кризисом в мире.

Мы сумели добиться этого, конечно, дипломатическими, политическими и экономическими путями. В рамках проекта Южного газового коридора в этом году в эксплуатацию будут сданы  «Шахдениз-2», Южно-кавказский трубопровод и TANAP», - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан уже изменил энергетическую карту Европы и Евразии:

«В последующие годы Азербайджан будет функционировать как страна, поставляющая на мировые рынки важные энергетические ресурсы. Это, конечно же, даст нам дополнительные доходы, которые мы направим на будущее развитие нашей страны».

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