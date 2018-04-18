Узбекские Авиалинии принимают участие на туристической выставке в Алматы

2018-04-18 16:07 | www.trend.az | 6

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» [Узбекские Авиалинии] совместно с посольством Узбекистана в Казахстане, Государственным комитетом по развитию туризма Узбекистана и отечественными туристическими компаниями принимает участие в 18-ой международной выставке «Туризм и Путешествия» ― «KITF-2018», стартовавшей 18 апреля в казахстанском городе Алматы.

Об этом в среду пишут узбекские СМИ.

На этом крупнейшем туристском форуме Центрально-Азиатского региона, который проходит в выставочном комплексе «Атакент», наша республика представлена единым стендом «Узбекистан». Гости и посетители выставки могут получить яркое и полное представление о богатом духовном и культурно-историческом наследии нашей страны, всемирно известных достопримечательностях, созданных в республике условиях для туристов.

Их вниманию также предлагается обширная информация о деятельности национального авиаперевозчика «Узбекистон хаво йуллари», его парке самолетов, международных направлениях, удобных стыковках, специальных групповых тарифах, предлагаемых авиакомпанией пассажирам. Привлекателен узбекский стенд и образцами национальной одежды, предметами прикладного искусства, восточными сладостями и сухофруктами, и особенно приготовленным умелыми поварами пловом, а также песнями и национальными танцами в исполнении узбекских танцевальных ансамблей.