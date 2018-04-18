Президент Узбекистана утвердил меры по совершенствованию взаиморасчётов в экономике страны

2018-04-18 16:13 | www.trend.az | 6

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 17 апреля провел совещание, посвященное принимаемым мерам по совершенствованию системы взаиморасчетов в отраслях экономики, сокращению дебиторской, кредиторской задолженности и долгов перед бюджетом. Об этом в среду сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава нашего государства отметил, что вследствие неэффективного управления и несбалансированного распределения денежных потоков в отраслях экономики участились случаи возникновения задолженности.

Для устранения этой ситуации в последнее время был принят ряд мер. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему укреплению платежной дисциплины в сфере поставки и потребления электрической энергии и природного газа, а также коренному совершенствованию системы исполнительного производства" от 29 мая 2017 года создана новая система, образовано Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Списана безнадежная задолженность компании "Узбекнефтегаз" и общества "Узбекэнерго". Путем бюджетных ссуд снижена кредиторская задолженность акционерной компании “Узагрокимёхимоя”. На счету нефтеперерабатывающих предприятий оставлено за год 670 миллиардов сумов, на счету электростанций - 100 миллиардов сумов.

За счет средств из бюджета компенсирована потерянная коммерческими банками ликвидность вследствие ликвидации и реорганизации фермерских хозяйств.