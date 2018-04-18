Эрдоган: «24 июня этого года в Турции будут проведены внеочередные президентские и парламентские выборы»

2018-04-18 17:27 | www.apa.az | 7

«Сегодня мы обсудили предложение председателя Партии националистического движения Довлета Бахчели о проведении внеочередных президентских и парламентских выборов».

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на сегодняшней пресс-конференции, проведенной после встречи в связи с предложением председателя Партии националистического движения (MHP) Довлета Бахчели провести внеочередные президентские и парламентские выборы.

Затронут попытку государственного переворота в Турции 15 июля и референдум, проведенный 16 апреля прошлого года в связи с переходом от парламентской формы правления к президентской республике, президент Р.Т.Эрдоган отметил, что ввиду отсутствия разногласий между президентом и премьер-министром Турции в управлении государством серьезных проблем не возникает: «Переход к новой форме управления стал необходимостью. Мы широко обсудили в партии и одобрили предложение Довлета Бахчели. Мы приняли решение провести выборы 24 июня 2018 года».

Президент Турции отметил также важность этого изменения, учитывая кризис в Сирии и необходимость обеспечения безопасности региона.