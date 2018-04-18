Nar расширяет сотрудничество с университетом ADA ®

2018-04-18 17:29 | www.apa.az | 6

Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному 18 апреля 2018 года, Nar и университет ADA пришли к соглашению о расширении сотрудничества сразу по нескольким направлениям. Список проектов включает в себя осуществление таких мер, как сотрудничество с Фондом университета ADA для оказания поддержки студентам, показывающим высокие результаты, партнерство с Инновационным центром ADA способствующим развитию студенческих стартапов, предоставление студентам и выпускникам ADA возможностей для стажировки и продолжения карьеры, а также участие сотрудников Nar в профессиональных тренингах, организованных в рамках програм университета по повышению квалификации.

После церемонии подписания, главный исполнительный директор ООО Azerfon Гуннар Панке отметил, что сотрудничество между Nar и университетом ADA открывает широкие перспективы для осуществления проектов в рамках широкомасштабной стратегии корпоративной социальной ответственности оператора. «Я уверен, что наше продуктивное сотрудничество внесет большой вклад в развитие образования и просвещения в стране, а также послужит воспитанию специалистов в сфере информационных и коммуникационных технологий и развитию новых инновационных проектов», - отметил г-н Панке.

В свою очередь, проректор университета ADA Фариз Исмаилзаде выразил свою благодарность Nar за то, что оператор считает образовательные проекты одним из важнейших направлений своей стратегии корпоративной социальной ответственности: «Современные академические программы карьерной направленности университета ADA объединяют в себе теорию и практику. В этой связи, мы также уверены, что общение наших студентов с сотрудниками Nar, обладающими широким профессиональным опытом, будет очень продуктивным и принесет им много пользы».

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. В рамках стратегии КСО, Nar успешно сотрудничает с высшими учебными заведениями и соответствующими структурами страны, проводит стимулирующие акции для студентов, выступает в качестве спонсора многих конкурсов знаний и интеллектуальных соревнований. Более подробную информацию о стратегии корпоративной социальной ответственности Nar можно получить на сайте nar.az.