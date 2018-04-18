В результате обстрела ВС Армении был ранен мирный житель азербайджанского села

2018-04-18 16:26 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в среду подвергли обстрелу село Гиямеддинли Агджебединского района.

В результате обстрела был ранен житель села Юхары Гиямеддинли, Гаджиев Рагим Азер оглу 1991 года рождения.

Раненый помещен в больницу, в настоящее время его состояние расценивается как удовлетворительное.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.