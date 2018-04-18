Иран решил отказаться от международных расчетов в долларах и перейти на евро

2018-04-18 17:32 | www.apa.az | 6

Правительство Ирана приняло решение отказаться от международных расчетов в долларах и перейти на евро при зарубежных транзакциях и официальный отчетах госучреждений.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении правительства. «Все министерства, государственные организации и фирмы обязаны использовать евро как основную валюту в отчетах и при публикации статистики, информации и финансовых данных (при зарубежных транзакциях)», - говорится в сообщении.

Решение об отказе от американского доллара было принято в среду на заседании Кабинета министров в ответ на меры США и их союзников против Тегерана, которые иранские чиновники называют «экономическим заговором».